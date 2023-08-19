警方尋獲葉姓老翁後，通知焦急不已的家屬前來將其帶回。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣和美警分局中寮派出所日前獲報，轄區1名七旬老翁獨自離家多日不知去向，隨即大範圍清查路口監視器畫面，同步派遣警力巡邏清查，經40小時大街小巷的地毯式搜索後，在一處加油站發現老翁行蹤，幸好當時失蹤已5天的老翁僅衣物髒汙，並無大礙，隨即通報家屬，讓老翁平安返家。

中寮派出所長曾鈺勝指出，該名年約70歲的葉姓老翁患有重度智能障礙，於凌晨時段獨自一人從住家步行外出後，即失去蹤跡，同住家屬發現老翁不見蹤影，深恐其發生意外，急忙報案。

因當時葉姓老翁失蹤已有4日之久，行蹤飄忽不定，難以判斷其習慣去處，警方遂先過濾數十支路口監視器查看可能行蹤，加派警力於轄內搜尋，並前往老翁曾出現的彰化火車站、娃娃機店等人潮較聚集的處所尋找，惜都無所獲。

幸警方搜尋過程中，一名熱心路人表示曾經看過老翁，讓警方信心大增，加快尋人的腳步。在搜尋任務進行了近40小時，警方已遍尋彰化市、和美鎮各大街小巷後，巡佐洪啟智、警員黃永昌於彰美路加油站內發現葉姓老翁，眾人終於鬆了一口氣。

當時葉姓老翁除衣物髒污，身體健康狀況並無大礙，家屬接獲警方通知後，也終於放下心中的大石頭，並對於警方細心積極協尋深表感激。

警方提醒，家中如有走失之虞、身心障礙或失智高齡長者，應隨時關心留意動向，並可以替其申請防走失愛心手鍊，亦可與警政單位聯繫進行指紋建檔，即可立即透過資料庫確認走失者身分，聯繫到家屬。