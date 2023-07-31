天后李玟（Co Co）本月5日辭世，家屬於今（31日）下午4點在香港殯儀館設靈，晚上6點到10點開放給歌迷追思，台灣也有粉絲自發舉辦追思會，現場擠滿2百位歌迷，最後一起合唱李玟寫給粉絲的歌曲《YOU & I》，全場都打開手機燈，氣氛動容，也有不少粉絲哽咽流淚。

台灣粉絲自發舉辦李玟之夜，追思會場布置李玟照片、燈海和字母氣球，根據《三立新聞網》報導，追思會雖然場地不大，現場仍擠滿2百位粉絲，最後一起合唱李玟寫給粉絲的歌曲《YOU & I》，全場都打開手機燈，現場氣氛動容，也有不少粉絲哽咽流淚。

當晚演出的DJ KEN LIN從小就聽李玟歌曲，看到李玟追思會便主動聯繫主辦人，自願無償演出。而李玟之夜主辦人事後也感性發文：「謝謝Coco李玟，給我們帶來這麼多美好的作品，在人生的每個時刻都療癒了我們每一個人，這些回憶和音樂將永遠陪伴著我們。」

李玟過世後，都是她姊姊對外發聲，遺照也是由2個姊姊特別選她2013年為專輯《盛開》的照片，她們都認為照片中的李玟笑得燦爛、就像天使，衣服也是她生前最愛的白色。而家屬於今下午4點在香港殯儀館設靈，晚上6點到10點開放給歌迷追思，8月1日上午10點30分出殯，流程皆未見李玟的老公Bruce和2位繼女，外界都關注他們是否會現身