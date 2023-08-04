龍俊亨4日搭機抵達桃園機場。（范揚光攝）

龍俊亨時隔5年再登寶島。（范揚光攝）

窪塚洋介已安全突破暴風圈抵台。（GQ提供）

33歲韓國歌手龍俊亨離開男團「Highlight」後，去年11月暌違近4年回歸歌壇，亞洲巡演也在近日展開，台灣站明晚於新莊Zepp New Taipei登場，這不僅是他時隔5年再登寶島，也是他首次在台舉辦個人演唱會。

龍俊亨今（4日）搭機抵達桃園機場，有別於其他韓星，他特別走一般通關入境，讓期待已久的歌迷，在演出前1天就能近距離見到他，看到現場大批粉絲熱情迎接，他也開心揮手致意，並親切地一一收下遞來的信件、禮物。

另外，44歲日本男神窪塚洋介以其獨特的風格和叛逆不羈的個性聞名，是不少潮流人士的追隨目標，他暌違8年來台，參加周末2天在花博公園爭艷館舉行的「GQ潮流文化祭」，擔任活動大使。

窪塚洋介不畏中颱卡努來襲，在活動前2天已悄悄飛抵台灣，明（5日）他也將帶領家人一起出席活動，他也透過影片提前問候，「8年後再來台灣，現在開始，我想要好好感受台灣的一切」。