張信哲昨完成蘇州站第2場演唱會。（潮水音樂提供）

張信哲昨完成蘇州站第2場演唱會。（潮水音樂提供）

張信哲甫以「未來式2.0世界巡迴演唱會」3度攻蛋成功，緊接著全面展開體育場級旗艦版演唱會，昨（5日）完成蘇州站第2場演唱會，2天共吸10萬粉絲入場觀賞，然而沒買到票的粉絲超多，大夥兒不死心齊聚場外，圍繞護城河用「聽」的方式參與演唱會，估計有數千粉絲在場外拉布條、舉應援物跟著大合唱，畫面形成奇觀。

張信哲這套巡演從室內場館規格，一路唱到戶外體育場旗艦版，他用音樂陪粉絲唱進未來，並將心情紀錄成手札，推出新書《未來是》，短短3天第一版已全數售罄；他對於新書首版被搶購一空非常開心，準備在每一版裡加入新的「驚喜」，至於是什麼彩蛋？張信哲笑說：「說出來就不驚喜了，請大家拭目以待。」

張信哲的「未來式2.0世界巡迴演唱會」4月起跑，一路換季挺進夏天，中間難免遇到極端氣候，最令他感動的是，即便現場下大雨、又冷又濕，但全場完全沒有人離席，還跟著合唱。有趣的是，每回開唱前遇到大雨，卻總能在正式演出前放晴，讓張信哲被團隊封為「晴天娃娃」，大讚他彩排時穿的那套便裝是「晴天戰袍」。

張信哲接下來還有30幾場演唱會陸續開唱，預計明年起走出亞洲，他日前在南京站受到粉絲無敵聲量支持，從開場到結束都是觀眾尖叫聲，笑說自己首次在演唱會中找不到話點，「完全沒有我插話餘地，真是讓我太感動了」。