國際天后「CoCo」李玟上月結束48年燦爛的一生，昨(1日)家屬為她舉行大殮、火化儀式，其外籍分居丈夫Bruce本來整個早上沒現身，最後才悄悄現身火葬場，引來民眾追打，其中有位大陸女粉絲還衝到第一線指著Bruce的鼻子痛罵：「你不善待我們CoCo，把CoCo還給我們」，接著還一路拍打車窗玻璃，後來她受訪，更指其實自己氣到想抓對方的臉，當下忍住才沒出手。

李玟的粉絲昨在火葬場失控追打Bruce，據《香港01》報導，一名來自西安的女粉絲「一戰成名」，不只衝到Bruce面前痛罵，還拍打對方車輛，最後被保全拉出到一旁冷靜，之後她接受《東張西望》訪問，表示她不怕，自己就是這麼潑辣又重視良心的人，傳聞Bruce本來被安排按下CoCo的火化按鈕，但他拒絕並讓給兩個姊姊，女粉絲覺得她此舉很奇怪，批評：「他（Bruce）怕，他做了虧心事」。

來自西安的女粉絲衝到第一線追問Bruce。（圖／中天電視提供；翻攝自中時新聞網 Youtube）

李玟近年傳出和富商老公Bruce感情生變，雖然李玟代為否認，卻改變不了她生病時丈夫都不在身旁的事實，如今李玟驟逝，許多人將矛頭指向Bruce，在7/31的告別式上，Bruce和兩位繼女低調現身，坐在第二排，並未安排致詞，告別式結束後，李玟二姊李思林還對友人崩潰大喊：「他害死我妹妹」，雖未指名道姓，但引來許多猜想。

昨李玟出殯，身為另一半的Bruce不在扶靈名單內，更是整個上午都神隱，直到李玟靈柩抵達火葬場，Bruce才跟朋友坐著7人座廂型車現身，被問到有什麼話想對CoCo說嗎？他回答：「l love coco my whole life！」但最後還是被歌迷一路追打上車，還必須出動保鑣形成人肉盾牌才能保他安全離開。