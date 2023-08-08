南韓歌手李俊昊昔以團體2pm出道，以偶像身分開始在演藝圈活動，近年更跨足戲劇圈，作品《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》等都獲得佳績，人氣不俗。近日他出席日本的活動，並於7日返回南韓，現場湧入大批粉絲前來接機，而李俊昊在現場也十分關心人群的安危，並提醒「小心孩子」，讓多家韓媒狂讚他的個性。

韓星李俊昊人氣火爆，日前他飛往台灣參與品牌活動時，桃園機場湧入約600至700名粉絲到場接機，而他在粉絲們的尖叫應援聲浪中，親切向粉絲揮手致意，還向四面八方放送各種愛心手勢，連二樓都照顧到，大方送福利的舉動，展現其富具親和力的個性。

此外，李俊昊日前飛往日本參與演唱會後，於7日返回南韓，並現身金浦機場，而相關畫面顯示，機場內擠滿了人群，不少人拿起手機狂拍，更有人以飛奔的方式跟隨隊伍，試圖捕捉男神的動向，據現場人士指出，由於在短時間湧入過多的人群，導致場面一度混亂。對此，李俊昊除了熱情向粉絲們揮手致意外，當他走向保姆車的過程中，發現行走的人群裡有名路過的小孩子，還特地停下來並對周遭粉絲比出手勢，呼籲他們「小心孩子」。

對此，有多家韓媒們分別以「首先照顧孩子的甜蜜男人」、「李俊昊的個性閃閃發光」、「關愛孩子的暖心」為題，大讚李俊昊的「暖心舉動」，而相關畫面也在社群上流傳，不過有網友盛讚李俊昊的個性外，還有不少人呼籲：「粉絲們也要多注意別造成其他人的困擾」、「如果沒有這樣的文章就好了，要給其他人安全的回家路。」