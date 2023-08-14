康寧餐具即推出日本銷售排行第一，2023年度萌翻新品「小熊維尼_森林假期」系列餐盤，除小豬、跳跳虎、屹耳等設計之外，更有首次加入的經典角色貓頭鷹、瑞比、袋鼠媽媽、小荳等夥伴，為最完整系列，計推出6款造型餐碗、餐盤，首波於蝦皮購物及momo購物網首賣，台灣限定套組祭出53折限期優惠。

康寧餐具IP產品以品牌旗下CORELLE系列餐盤餐碗為主軸，「小熊維尼_森林假期」系列餐盤，除大家已耳熟能詳的小豬、跳跳虎、屹耳等設計之外，喜歡胡蘿蔔的兔子瑞比、常扮演解決問題智者角色的貓頭鷹、母愛爆棚的袋鼠媽媽以及個性活潑調皮的袋鼠小荳也同步登場。

康寧餐具CORELLE系列餐盤玻璃三明治夾層結構零毛孔，且適用多種家電規格，讓烹飪及清潔省時省力，為近十年廚房好利器。康寧餐具表示，根據長期以來的觀察，IP系列商品主要消費輪廓一直是介於25歲～40歲的女性，而過往新品上市後兩個月內即可帶動相關花色餐盤近萬件單品銷售佳績，可見崇尚IP商品的粉絲深具極高穩定度及黏著度，未來也將針對這群忠實顧客持續開發新品。