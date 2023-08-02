江宏傑自從2021年初與福原愛婚變、年中正式離婚，對外相當低調，日前他遠赴日本召開國際記者會並落下男兒淚，喊話福原愛希望她能尊重台灣及日本的司法，不要再搞失聯，引起熱議。其實，這場風風火火的國際記者會並非因江宏傑而起，起因反而是原愛在日本先興訟。

綜合日媒報導，早在去年的8月，福原愛悄悄找上東京家庭裁判所，打算推翻最早之前就要履行的協議，時間回到更早的去年7月，福原愛被跟拍直擊並且接受突擊訪問，當時還毫無異樣回說，等到暑假結束就會「履約」返還。豈料，她去年7月才承諾會履約，短短1個月後突然改變心意，8月直接法庭進行興訟，拒絕返還之外，還想透過法律途徑占為己有。

對此江宏傑過了2個月後，10月才打算召開國際記者會，開始兩造另波交鋒至今。日媒形容他們如今回顧起來，確實被福原愛給騙慘。相較之下，福原愛回到日本後，忙著跟「橫濱大谷翔平」熱戀，碰巧遇上疫情滯日不歸也不理，還執意打起離婚官司，兩者情況與心境天差地別，令人不勝唏噓。