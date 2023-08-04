天后李玟（CoCo）7月5日於香港過世，享年48歲，外界無不感到震驚、痛心，7月31日於香港殯儀館舉行告別式，李玟老公Bruce跟2個繼女約莫當日下午3點45分抵達殯儀館，李玟的母親依照白髮人不送黑髮人的傳統習俗缺席儀式，老公Bruce與2繼女坐在第二排，儀式結束後就離開，不少演藝圈巨星為李玟錄製追思影片，現場也有不少粉絲獻花致意，而Bruce的花牌悼念詞也遭曝光。

根據《香港01》報導，李玟好友彭文慧透露從沒有收過Bruce的花牌，也不會拒收，事前不知道對方會出席追思會，不過花店相關人士打臉該說法，表示當時Bruce有送花牌，但送到殯儀館後遭到拒收，故花牌只能退回，同時也提供單據證明時間地點都吻合，花牌上有寫Bruce和兩名繼女的名字，而花牌卡片上寫著「給我們摯愛的CoCo，我們會永遠愛妳（To our beloved CoCo,We will love you forever）」，署名是Bruce和兩位繼女。

Bruce近日接受《南華早報》訪問表示，「I have 100 percent nothing to do with her death.（我與她的死百分之百無關。）」與李玟有將近20年的感情，他坦言沒有一段關係是百分百完美，也發出聲明表示自己現在和未來都不會參與李玟的財產分配，兩人一直保持財產獨立，提到目前關於兩人婚姻傳言都不屬實，侵犯了他的名譽，「給我和家人的個人生活帶來了巨大的因擾和負面影響」。呼籲網友尊重客觀事實，尊重他人隱私。