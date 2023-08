天后李玟(CoCo)7月5日於香港過世,享年48歲,外界無不感到震驚、痛心,7月31日於香港殯儀館舉行告別式,李玟老公Bruce跟2個繼女約莫當日下午3點45分抵達殯儀館,李玟的母親依照白髮人不送黑髮人的傳統習俗缺席儀式,老公Bruce與2繼女坐在第二排,儀式結束後就離開,不少演藝圈巨星為李玟錄製追思影片,現場也有不少粉絲獻花致意,而Bruce的花牌悼念詞也遭曝光。

根據《香港01》報導,李玟好友彭文慧透露從沒有收過Bruce的花牌,也不會拒收,事前不知道對方會出席追思會,不過花店相關人士打臉該說法,表示當時Bruce有送花牌,但送到殯儀館後遭到拒收,故花牌只能退回,同時也提供單據證明時間地點都吻合,花牌上有寫Bruce和兩名繼女的名字,而花牌卡片上寫著「給我們摯愛的CoCo,我們會永遠愛妳(To our beloved CoCo,We will love you forever)」,署名是Bruce和兩位繼女。

Bruce近日接受《南華早報》訪問表示,「I have 100 percent nothing to do with her death.(我與她的死百分之百無關。)」與李玟有將近20年的感情,他坦言沒有一段關係是百分百完美,也發出聲明表示自己現在和未來都不會參與李玟的財產分配,兩人一直保持財產獨立,提到目前關於兩人婚姻傳言都不屬實,侵犯了他的名譽,「給我和家人的個人生活帶來了巨大的因擾和負面影響」。呼籲網友尊重客觀事實,尊重他人隱私。