潮州鎮台1線與四維路口一處廣告鷹架，在4日下午近2點時，在一陣強風襲擊下，突然「應風倒榻」，嚇壞用路人。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

潮州鎮台1線與四維路口一處廣告鷹架，在4日下午近2點時，在一陣強風襲擊下，突然「應風倒榻」，嚇壞用路人。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

受颱風卡努外圍環流及西南風影響，中央氣象局4日針對多縣市發布陸上強風特報，當中屏東縣潮州鎮從早上10點起連颳4小時的7級陣風，在下午近2點時，台一線與四維路口一處廣告鷹架「應風倒榻」，嚇壞用路人，幸未造成人員傷亡。

從路口監視器可看到，潮州鎮台1線與四維路口一處廣告鷹架，在4日下午近2點時，在一陣強風襲擊下，突然「應風倒榻」，所幸當時沒有汽機車經過廣告鷹架倒塌的那側，所以沒造成人員傷亡，不過所有用路人都被突然的一幕嚇到，還有人嚇得趕緊報警處理。

潮州警分局指出，台1線與四維路口一處廣告鷹架因風大突然倒塌於台一線南下外側車道，警方立即前往交管，並通知該廠商前來處理移除，現場無用路人受傷。

據中央氣象局資料顯示，受颱風卡努外圍環流及西南風影響蘭嶼、綠島4日易有11至12級強陣風，基隆北海岸、西半部、台東沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，而屏東潮州鎮從早上10點起下午2點，連續颳起7級陣風。