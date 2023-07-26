00713標的指數將本益比與營運穩定度納入選股指標，以掌握長期獲利穩定公司的低買高賣機會，自2022年第3季改為季配以來，定期定額人數持續成長。今年以來至6月底，00713含息報酬率27.2%優於台股ETF平均，年化配息率亦有6.4%水準。

6月中旬隨指數成分股調整，00713調節AI概念股，部份持股於相對高檔位置獲利了結並增持食品、電信等防守型類股，以及部分低基期成長股，00713的高息低波選股特色，提供存股投資人不同選擇。

據證交所6月統計，ETF定期定額受歡迎程度不減，普遍成長，顯示民眾愈來愈認同「存個股不如存ETF」。以蟬連證交所定期定額冠軍33個月的0050為例，其成分股涵蓋台積電(2330)、玉山金(2884)、中華電(2412)、台達電(2308)等證交所定期定額20大熱門個股，即將成為首檔突破20萬人定期定額的ETF；00713定期定額人數更已連續11個月正成長，連續7個月月增率達雙位數，今年以來成長358%，持續吸引重視高息低波特色的投資人。

證交所每月公布的ETF定期定額交易戶數排名，上榜名單多為市場接受度高之標的，適合做為小資理財的「ETF投資指南」，其中以高股息季配ETF最受歡迎。不過據證交所統計，近5年(2018/1至2023/6)台股大盤除提供平均每年約3.8%的殖利率，同期間指數也上漲57.9%，顯示股息收益及價格成長兩者都值得參與，因此建議可在高股息ETF之外，同步納入市值型ETF於存股名單。

元大投信將00713、0056與元大臺灣ESG永續(00850)改為季配息，除息時間交錯，同時買進可組成每月領息的存股組合，且三檔都在證交所6月統計中定期定額人數前10名內。其中00850是市場唯一「季配+ESG+市值型」ETF，除在去年配出歷史新高的4.8%配息率，具有市值型ETF的資產成長潛力。