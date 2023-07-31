根據基金觀測站統計，上半年境內基金中投資人申購最多的是元大美國政府20年期以上債券基金（ETF），上半年淨申購金額達487億元；境外基金淨申購金額冠軍則是安聯收益成長基金，上半年淨申購金額已逾500億元（542億元），累計國人持有該基金金額更高達6245億元，居境內外基金之冠，遠超過國民ETF─0050及0056。

不過，值得留意的是元大美國政府20年期以上債券基金（ETF）吸金力道正迎頭追趕安聯收益基金，根據集保資料顯示，元大美國政府20年期以上債券基金（ETF）7月份又淨申購百億元，使得前七月淨申購金額已來到590.56億元。

境內基金上半年吸金前十名中，有6檔都屬債券ETF，除了元大美國政府20年期以上債券ETF吸金525億元外，還有元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF、中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF、元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF、國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債以及國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金等上半年淨申購金額都超過195億元。

境外基金上半年吸金前十名中，除了2檔股票基金─摩根美國智選基金、摩根士丹利環球機會基金外，其餘8檔境外基金均為平衡基金、固定收益基金。而前三名分別是安聯收益成長基金、聯博美國收益基金以及高盛新興市場債基金等上半年淨申購金額分別是542億元、250億元以及242億元。顯示，國內投資人最愛不是股票基金，而相對偏好有配息且波動較低的固定收益基金及平衡基金。