國內目前有3檔日股正向ETF，國泰日經225(00657)、元大日經225(00661)、富邦日本(00645)以及1檔日本反向ETF-富邦日本反1(00641R)和1檔日本槓桿型ETF-富邦日本正2(00640L)。至於日本主動型基金今年以來表現較佳為野村日本領先基金、摩根新興日本基金、摩根絕對日本基金等。

2023年5月半導體三強擴大投資日本，有助日本半導體東山再起；例如台積電日本熊本新廠正在建設中，預定2023年9月完工，2024年4月投產，並自同年12月起出貨，資本支出已從原訂約70億美元拉升至86億美元，產能並較最初目標月產4.5萬片提升至5.5萬片，台積電正評估是否在日本建立第二座晶片廠。

其次，美光投資5000億日圓（37億美元），包括在廣島設立DRAM晶片工廠，並將安裝艾司摩爾（ASML）的極紫外光（EUV）微影晶片製造設備，以1-gamma節點生產晶片，成為第一家把EUV技術帶到日本的公司，2025年起加強台灣和日本的1-gamma節點EUV生產。

張繼文分析，雖然日本央行新政策造成日股波動，但目前日本經濟情況穩健，日本通膨壓力已來到41年來的高點4.3％，春鬥調薪幅度3.58％也創30年新高，東京證交所治理改革有望繼續激勵本淨比較低公司的投資情緒，日圓持續被低估，有利製造業出口，帶動內需及觀光經濟，加上政策加速赴日投資，有助日本半導體業東山再起，增加外資投資日股的吸引力，日股爆發力仍值得期待。