權值股今全場靜待台積電(2330)即將登場的法說，整體表現綁手綁腳，台積電(2330)整場走勢震盪，終場收跌0.34%、報在579元；聯電(2303)開低走低，終場收跌2.95%、報在46.1元；鴻海(2317)、聯發科(2454)亦同步壓回修正。

AMD總裁蘇姿丰訪台，為AI概念作出最有利站台，今AI族群輪動明顯，廣達(2382)開高走高，一度勁揚約6%，股價再寫歷史新高，關禁閉中的緯創(3231)漲幅也達5%，力守10日均線，緯穎(6669)同樣大漲逾5%，另外，小金雞緯軟(4953)日前增資發行486張新股，現增承銷價92元，18日為申購最後一日，今日公開抽籤慶功，爆量攻上漲停138.5元；技嘉(2376)漲幅也逾2%。現階段AI族群熱度尚在，依舊有個股持續創下新高，但因為先前漲多個股近期已有出現回檔，須開始留意追高之風險。

在場靜待台積電法說會的同時，市場今資金轉向航空、造紙以及觀光等題材族群。航運股中以航空股表現搶眼，贏暑期旺季商機，華航(2610)大漲逾5%，且轉投資台灣虎航(6757)6月營收創單月營收新高，台灣虎航預預估最快將於8月在創新板掛牌上市。長榮(2618)亦受旺季題材帶動，漲幅逾4%，亞航(2630)更是直接攻上漲停49.2元。

台灣碳權交易所將於8月7日於高雄揭牌並正式營運，帶動具有碳權題材造紙股今行情點火，華紙(1905)上演秒填息，與永豐餘(1907)均大漲逾5%，士紙(1903)、正隆(1904)漲幅也在2%~2.5%區堅強勢震盪。

分析師表示，目前台股盤面主流類股雖已漲多，但短期仍可能為市場追捧焦點，依舊為資金聚集處，若出現回檔可逢低買進、以短打操作為主，預計大盤短期可能轉為高檔震盪之走勢，單日漲跌幅將可能較為劇烈。