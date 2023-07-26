近來氣溫炎熱，加上中元節通路將提前備貨，愛之味飲料及罐頭銷售業績將進入旺季，加上又在6月初推出「筒仔碗粿」罐頭新產品，法人看好，愛之味第3季的營運表現。

愛之味在6月初推出「筒仔碗粿」罐頭新產品，受到消費者的歡迎，此產品刷新公司史上首月銷量最好的罐頭新品，並也拉動豆腐三冠王業績跟著上漲2成左右，推升6月營收雙成長。目前已進入酷暑，愛之味飲品銷售成績也跟著攀高。

目前已進入農曆的六月，中元節普渡即將來臨，近日又適逢颱風來臨，罐頭商品銷售有望再增加，也將再為營運添加動能。