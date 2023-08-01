第2季總出貨量較第1季增加約20.8％，達344.8萬片（換算19吋約當量），整體產品平均售價約為美金32元。在產品出貨方面，第2季中小尺寸出貨量約為9,205萬片，大尺寸面板出貨量約為50萬片，Hannspree自有品牌產品出貨量約為2萬台。在產品組合方面，6吋(含)以下手機面板產品佔總銷售金額之35％，6.1吋~10.4吋中尺寸平板相關產品佔總銷售額54％，11吋以上大尺寸面板產品佔11％。

《光電股》Q3入旺季 中光電兩主力出貨看增2成
《電子零件》台達電Q2每股賺3.14元、H1每股賺5.8元
《航運股》捷迅上半年每股盈餘3.08元 下半年空運旺季可期
#第2季 #產品 #營業損失 #淨損 #彩晶