第2季總出貨量較第1季增加約20.8％，達344.8萬片（換算19吋約當量），整體產品平均售價約為美金32元。在產品出貨方面，第2季中小尺寸出貨量約為9,205萬片，大尺寸面板出貨量約為50萬片，Hannspree自有品牌產品出貨量約為2萬台。在產品組合方面，6吋(含)以下手機面板產品佔總銷售金額之35％，6.1吋~10.4吋中尺寸平板相關產品佔總銷售額54％，11吋以上大尺寸面板產品佔11％。
《光電股》彩晶虧損收斂 Q2每股賠0.26元
彩晶(6116)公布第2季財報，單季營收34.16億元，季增28％，年減24％，營業毛損5.01億元，營業損失10.96億元，本期淨損為7.32億元，歸屬母公司淨損7.3億元，連續4季度虧損，惟虧損幅度降至10億元以下，每股虧損為0.26元，至第2季底每股淨值為15.65元。第2季毛損率、營業損失率、營業損失+折舊攤銷率(EBITDA)及淨損率分別為15％、32％、14％、22％。
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