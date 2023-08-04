明係表示，在疫情及淨零碳排議題發酵下，明係中高階產品主攻歐美高階市場，上半年中高階車款及E-bike出貨量達4.3萬台；第二季在出貨產品組合較佳，加上零組件供應較穩定，提升營收成長力道。

隨著疫情降溫，以及總體經濟因素與歐美市場進行庫存調整，展望下半年，明係表示，目前高階自行車及E-bike仍有持續出貨的動能，將保守因應市場的變化及持續優化產品組合，加上生產效率提升及新台幣、日幣貶值，2023年全年維持獲利水準仍可期。