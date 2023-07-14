以「司法及居住正義」為訴求的凱道大遊行16日登場，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜將出席，民進黨新北市中和區立委參選人吳崢、新北市議會民進黨團副召集人張維倩與新北市議員張嘉玲，今批新北市是六都中唯一到未針對囤房訂定差別稅率的縣市，並喊話侯友宜，儘速審議「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正草案。

民進黨新北市中和區立委參選人吳崢今批評，新北市是六都唯一沒有囤房稅的地方，批評新北市長侯友宜放任新北成「囤房天堂」。對此，新北市府反批，民進黨於最後一天才提案變更議程要審囤房稅，顯見綠營參選人做賊喊抓賊。

新北市府表示，新北市早在2016年已修正非自住房屋稅率為2.4％，但2018年經議會（民進黨議員也支持）將稅率降至1.5％，市府為落實居住正義，去年3月再將修正房屋稅條例送議會審議，但遇上議會屆期不續審退回，隨後於今年3月開議前再送審議會，積極溝通排入審查。

「綠營參選人及部分議員說市府打假球絕非事實！」新北市府強調，市府積極推動囤房稅的努力，絕不容部分政治人物為獲取政治紅利故意帶風向操弄，此行為相當不可取。

另外，新北市人口402萬為全國最多，卻有人依2021年新北市持有非自住住家用房屋人數論定新北市為囤房大市，顯然是用不合理絕對數字帶風向，2021年六都囤房人數占人口數比率，新北僅占1.82％，在六都排名第五，比率較台南2.09％、高雄2.08％都還要低。

新北市府表示，中央囤房稅2.0若要更有效落實居住正義，本可依地價稅率方式訂定全國一致的非自住房屋稅率，避免囤房者有機會藉由在不同縣市置產而降低其稅負，但在中央未統一訂定囤房稅率前，市府仍會在8月召開的臨時會，爭取修正案三讀通過。