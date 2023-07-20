新北市新聞局今舉行Family同樂日，邀請公務同仁的眷屬和孩子一起了解職場環境，新北市長侯友宜驚喜現身，特別帶來陪伴3個女兒長大的玩偶，分送給到場的小朋友，而玩偶背後也暗藏洋蔥，展現他慈祥人父的一面。（新北市新聞局提供）

新北市新聞局今舉行Family同樂日，邀請公務同仁的眷屬和孩子一起了解職場環境，新北市長侯友宜驚喜現身，特別帶來陪伴3個女兒長大的玩偶，分送給到場的小朋友，而玩偶背後也暗藏洋蔥，展現他慈祥人父的一面。

侯友宜說，這3隻玩偶是他這輩子最珍貴的收藏，回憶起從警生涯過程，孩子出生、成長的過程中，他都必須長時間在外出生入死、除暴安良，因此無法經常回家與妻兒相伴，但只要有機會就會送給孩子玩偶。

侯友宜回憶起過往接獲歹徒的恐嚇電話，他表示，自己在確認妻女安全無恙後， 下班時特別買了一隻老虎爸爸抱小老虎的娃娃回家，希望讓孩子感到安定， 並且告訴孩子，爸爸不只會保護他們，更會努力負起責任，不畏威脅保護更多人。

侯友宜也和公務同仁分享爸爸經，他說，自己的女兒很喜歡玩偶，常常抱在懷裡，為她們的童年帶來安心、安定的感覺 ，直到孩子長大後，他還是收藏著這些玩偶，定期清洗，因為對他而言，這些玩偶都是陪伴孩子童年成長的印記，今天到市府參加同樂會，看到這些小孩就像是看到自己年幼的子女，因此希望藉這個機會，讓玩偶找到新的小主人，陪伴孩子快樂成長。

侯友宜也談及新北市公托數量，他說新北市數量是全國最多，超過五都總和，市府更致力優化托育環境，推出生育獎勵金、產檢車資補貼等政策，同時推動企業建構友善托育環境，讓家長能安心在新北市生養，減輕生育負擔。

新聞局補充說明，新北公共托育供給總量為全國第一，迄今已完成121家、收托數6107人，家外可送托率已經從12年前8％成長至今為42％，另外好運專車2021年7月起產檢車資補貼調增為28趟次，每趟次最高補貼200元，希望讓家長敢生敢養。