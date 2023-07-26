新北市蘆洲區市民李福田今再度捐贈新北市1輛福斯雙乘座位復康巴士，累計已捐贈13輛，但編號「福田43」，則是代表捐贈給全國各縣市第43輛，其中還包括中巴型的復康巴士，還有許多身障輔具、醫療器材及消防裝備等。李福田低調未現身，新北市社會局副局長許秀能代表市長侯友宜頒贈感謝牌，並請車商轉達對他「廣植福田」的深刻感動。

自2011年起，李福田陸續捐贈新北市復康巴士，在一次捐贈儀式中，李福田對侯友宜說，因為蘆洲老家世代務農，父母為他取名為「福田」，小時候以為是要叫他種田，長大後才明瞭父母期許他「種福田」！

李福田後來從事建築業，廣結善緣，賺了錢就回饋社會，他捐贈的足跡遍及全國各縣市和偏鄉。今年4月24日還揪親友共同捐贈市值330萬元的爬梯機10台及製氧機50台；也曾以蘆洲福安宮名義捐贈2台早療車提供新北市巡迴偏區進行兒童早期篩檢和療育；這次捐贈還隱含為紀念兄長李文芳。

許秀能表示，新北市歷年來共接受民間捐贈667輛復康巴士，扣除逐年達使用年限而汰舊，實際投入營運有552輛，每年服務高達60多萬人次。目前捐贈者在個人部分，李福田先生已有13輛，另「科技俠侶」施裕隆和柳雪琳夫婦捐贈14輛。雙方均低調行善，默默造福身障朋友及失能長輩。