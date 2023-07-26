新北市政府今年在以「五股試辦計畫」、「阿銘與樓上的阿嬤」及「跨世代共居計畫-『家』不只是一個地方，而是一段時光」等3支微電影，在2023第七屆台北金鵰微電影展中囊括4個獎項，是唯一獲獎的地方政府，並受邀分享五股試辦計畫的實務經驗。

台北金鵰微電影展為台灣最大的永續影展，此次影展由台灣永續能源研究基金會主辦，以聯合國「永續發展目標」為主題，新北市城鄉局以「五股試辦計畫」、「跨世代共居計畫-『家』不只是一個地方，而是一段時光」分別得到白金獎、最佳經營治理微電影以及銅獎。

「五股試辦計畫」由曾獲新北市紀錄片首獎的導演周文欽執導、製片，紀錄市府團隊走入當地輔導廠家合法化的過程，也透過訪談呈現在地廠家、地方居民對於五股垃圾山翻轉的真實感受，紀錄2年間五股垃圾山從違法傾到、藏汙納之處翻轉新生的過程。

另一部得獎作品「跨世代共居計畫-『家』不只是一個地方，而是一段時光」，則是因應高齡少子化趨勢，針對獨居長者、青年蝸居等社會議題，描述新北市推動年族群及銀髮族群共居試驗，提供多元新型態的住宅供給模式。

此外，新北住都中心邀請金馬獎、台北電影節最佳導演、最佳改編劇本等獎項得主的名導黃信堯以都市更新為主題所拍攝的作品也獲得銀獎佳績。透過劇中角色的互動，以細膩感人又不失幽默詼諧的手法，詮釋大眾對透過都更改善居住環境的期待，因而獲得共鳴與好評。

本次新北市府以這3支微電影，在91部參展作品中脫穎而出，奪下4個獎項，成為唯一獲獎的地方政府，期盼藉由微電影力量，傳遞實踐永續發展的故事，喚起社會大眾對永續觀念的重視，也勉勵市府團隊持續秉持同理心、簡政便民的理念服務市民，提供民眾安全感、歸屬感、信任感的永續好環境。