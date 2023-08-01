證交所表示，上市公司在股東會召開方面，配合電子投票實施，所有上市公司股東常會皆採行逐案票決，並有超過9成公司於股東常會當日即申報逐案票決結果。股東會議事手冊及股東會年報在股東會召開日之前，平均31.07天及19.88天申報，較法令規定期限大幅提早。有關「董事會結構與運作」，截至6月30日止，已有729家上市公司設置至少一名女性董事，並有830家上市公司獨立董事席次不低於1/3，未來將依「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「上市櫃公司永續發展行動方案」相關規定完成設置。

有關「資訊揭露」方面，上市公司於2023年2月底前申報前一年度財務報告家數為197家，較去年增加17％；為提高資訊揭露品質、強化英文資訊揭露與國際接軌，已分階段逐步規範上市公司申報英文版股東會議事手冊及會議補充資料、股東會年報及年度財務報告，今年起上市公司應依規全面申報相關英文資訊。

在「非財務資訊揭露」方面，截至6月30日止，計324家上市公司已申報2022年度永續報告書，尚有193家依規定可延至9月30日完成申報，預估屆時將會有約517家上市公司申報編製2022年度永續報告書。