颱風侵襲亞洲各地造成傷亡，民眾最能實際感受環境永續，東吳大學適巧颱風前夕頒授名譽經濟學博士學位予「永續發展領航員」的美國哥倫比亞大學地球研究所教授、永續發展中心主任傑佛瑞‧薩克斯（Jeffrey D. Sachs ）。

薩克斯教授亦是現任聯合國永續發展解決方案網路（SDSN）主席，曾任三任聯合國秘書長特別顧問，致力推動實施永續發展目標（SDGs）和巴黎氣候協定（Paris Climate Agreement）。2022年6月獲頒我國第五屆唐獎永續發展獎殊榮。

東吳大學表示，薩克斯教授身為經濟學家，不僅關注經濟議題，更抱持經世濟民大志，擘畫「永續的未來」，包括終結貧窮、消弭國際間不平等、環境永續、世界和平，其精神與宋朝文學家范仲淹〈岳陽樓記〉主張「先天下之憂而憂」的見解不謀而合，體現悲天憫人、道濟天下的襟懷。尤其致力於永續發展研究與提供具體行動方案，深具前瞻性視野，可作為東吳大學推動永續發展的效法目標。

為具體行動實踐聯合國永續發展目標，東吳大學表示，近年成立「ESG永續發展研究中心」及「儒道智慧永續應用全球研究中心」，承擔推廣永續發展的社會責任，此次頒授薩克斯教授名譽經濟學博士學位，不僅彰顯其於全球永續發展的貢獻，更強化東吳大學與臺灣推動永續發展的決心，提升臺灣在國際舞台的能見度。

薩克斯教授在頒贈儀式上亦發表專題演講，提及永續發展其實是很嶄新的觀念，「就全球議題的層級來看，僅有40年的歷史」，但永續發展其實並不像大家想得那麼複雜與困難。他並直言，「面對很多議題，我們都知道解決方式，但是實際採取的作為卻太少！」，推動永續發展的很大的挑戰就是怎麼運用知識來改善人們的生活。