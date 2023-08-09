王宥忻恢單後展開了世界探索之旅。(固力狗提供)

王宥忻恢單後展開了世界探索之旅。(固力狗提供)

王宥忻恢單後展開了世界探索之旅。(固力狗提供)

「財富女神」王宥忻日前受邀參與中華醫學會的活動，恢單後她公務行程越來越多，也將精力奉獻於增進整體社會進步與社會公益上。有報導指出王宥忻有意成為美女刺客從政？王宥忻笑回：「有開始在進行規劃，因為自己想做的寵物健保不只是喊喊口號而已，要真的落實和推動才能造福更多毛小孩和毛家庭！」

王宥忻說：「這次赴廣東參與活動，有感今年夏天氣溫真的是爆熱，人類社會文明雖然進步，但應該對環境要更友善！以今年7月3日為例，是全球有記錄以來最熱的一天，世界各地也都陸續傳出洪水、旱災、熱浪、寒流等極端氣候事件發生。地球是我們的家，我們更應該提升教育宣導環保的意識，節約能源與資源、減少垃圾產生、儘量使用大眾交通工具、節省水資源等，並鼓勵身邊的人關心地球。」

王宥忻擁十億身家，恢單後開啟了世界探索之旅，之前赴土耳其旅遊，這次結束廣東學習之旅後，下個月再赴其他地方開闊提升眼界，王宥忻說：「接下來會到各個不同的國家考察綠能發展相關，把這些經驗帶回來台灣，改善環境。」