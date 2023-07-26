王宥忻日前赴土耳其旅遊。（固力狗提供）

王宥忻日前體驗了土耳其浴。（固力狗提供）

財富女神王宥忻上月在《女神經》單曲記者會上，宣布結束12年婚姻。她回歸單身後，一個人展開了為期10天的土耳其之旅。途中發生小插曲，王宥忻透露在當地餐廳吃美食時，她去了趟廁所，不料店家廁所門竟然卡住打不開，突然被關在密閉空間當中，她使出渾身力氣求救大喊「HELP！」還好店老闆立刻來解救，虛驚了一場。

王宥忻分享此行看了許多文物、去了好多地方，還搭上了一直想搭乘的熱氣球，在熱氣球上遠眺，見到壯觀的美景，有種莫名的感動也感受到大自然的愛。她還體驗了土耳其浴，她說，與全身精油spa完全不同，洗完後的皮膚真的滑順，膚色也似乎白了一階，有特別乾淨的感覺。

王宥忻說：「一個人的旅程不覺得孤單，反而有一種跟自己更多相處的感受！常常會有人來主動協助我拿行李，也算是單身女子額外的福利。之前不管去哪，旁邊總是有人照顧和陪伴，但現在更顯得沒有羈絆與自由自在。」

身爲動物權益促進會（動權會）理事長的王宥忻，也特別考察土耳其當地政府提供資源與資金照顧流浪動物，積極執行TNVR(Trap-Neuter-Vaccinate-Return)措施，協助流浪動物除蟲、結紮、植晶片等作業。設立全球第二大且24小時營運的流浪動物照護中心，有著相當大的收容照護量能，並且在市區巡迴的行動照護公車，及時給予需救傷的流浪動物幫助。

她也提到，土耳其的空瓶回收機廠商，運用創意幫助流浪動物，民眾只要將回收空瓶投入販賣機，機器就會掉出乾糧，而瓶罐的回收費用將拿來買乾糧，做環保同時照顧浪浪。王宥忻希望可以把這套系統成功複製造福台灣的流浪動物，所以接下來將朝從事公共事務 、推動寵物健保立法，貢獻自己的專長幫助毛小孩。