美製M113是世界最數量最多的裝甲運兵車，這讓它贏得「戰場計程車」的美名，雖然自越戰時期就開始服役，但是如今在各國陸軍單位仍有相當的數量，略作改裝還可以繼續使用。土耳其裝甲車製造商 FNSS， 開發了一種遙控套件，將M113改造成無人裝甲戰鬥車 (UGV)，可擔任戰場觀察與火力支援的角色。

防衛部落格(Defense Blog)報導， FNSS將遙控化的M113取名為「暗影騎士」(SHADOW RIDER)，該公司的新聞稿稱「無人載具在現代戰場上已變得越來越普遍，面對戰場上高強度、低強度的作戰和危險環境，無人化的武裝車會較為合適。」

土耳其在無人機操作系統已經相當成熟，他們的航空無人機TB-2活躍在烏克蘭戰場，成為烏克蘭在開戰初期最倚重的不對稱武裝。

該公司表示，大多數的時候，暗影騎士有自動駕駛的能力，使得遙控操作員可以專心面對戰場上的其他變數，包括情報收集與使用武裝。「 SHADOW RIDER是土耳其第一款也是世界上主要重型 UGV。」