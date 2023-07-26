烏軍持續對俄軍展開大反攻之際，美國國防部今天宣布加碼對烏克蘭提供價值4億美元的安全援助，包括防空飛彈、裝甲車及小型無人機，其中首見「黑色大黃蜂」監視無人機。

路透社率先報導這項美國最新的軍援計畫，將包括美國特勵達菲力爾（Teledyne FLIR LLC）製造的「黑色大黃蜂」（Black Hornet）微型監視無人機。

特勵達菲力爾公司表示，由英國與挪威政府捐贈的挪威製黑色大黃蜂無人機已在烏克蘭投入使用。特勵達菲力爾無人機系統今年4月取得一份價值約9300萬美元的合約，向美國陸軍供應小型偵察無人機。

此外，這次軍援還包括愛國者防空系統與「國家先進防空系統」（NASAMS）的彈藥、刺針（Stinger）防空飛彈系統、更多高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）彈藥、史崔克裝甲運兵車（Stryker Armored Personnel Carrier）以及各式各樣的飛彈與火箭。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）回應美國軍援公告時表示，俄國自上週退出「黑海穀物倡議」以來，俄軍多次對烏克蘭港口及基礎設施發動攻擊。

布林肯在聲明中表示：「俄羅斯隨時都能從烏克蘭撤軍並停止對烏克蘭城市及人民的殘酷攻擊，從而結束這場戰爭。在此之前，美國和我們的盟國及夥伴將與烏克蘭團結一致，無論多久。」

自俄羅斯2022年2月揮軍入侵烏克蘭以來，這將是美國對烏克蘭的第43次軍援案，總值已超過430億美元。