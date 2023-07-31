在美中兩國連續針對科技與關鍵原料實施出口管制之際，中國國務院與軍方於7月31日再次宣佈對部分無人機實施臨時出口管制，實施日期為2023年9月1日，管制實施期限不超過2年。據媒體分析，這次管制主要為一些軍用、特定行業應用與帶有特定功能的無人機，普通民用類型的無人機受影響較小。

據《芯智訊》報導，7月31日中國商務部、海關總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發展部聯合宣佈對部分無人機實施臨時出口管制，新規定將於2023年9月1日起正式實施，臨時管制的實施期限不超過2年。

公告宣稱，根據《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國海關法》有關規定，為維護國家安全和利益，經國務院、中央軍委批准，決定對特定無人駕駛航空飛行器實施臨時出口管制。

據媒體研判，此次受到出口管制的主要為一些軍用、特定行業應用（比如植保、測繪無人機）的帶有特定功能的無人駕駛航空飛行器，普通民用類型的無人駕駛航空飛行器受影響較小。

公告指出，受管制的產品包括在操作人員自然視距以外能夠可控飛行，最大續航時間大於等於30分鐘，且最大起飛重量大於7 kg或空機重量大於4kg；機載無線電設備功率超過國際民用無線電產品核准功率限制值；攜帶具有拋投功能的載荷或者自帶拋投器；攜帶高光譜相機或民用以外波段的多光譜相機；攜帶特定性能的紅外相機與雷射測距儀。

大陸最知名的無人機龍頭廠商大疆公司在此之前也有諸多面向各種行業應用的無人機，其續航大於等於30分鐘、空機重量大於4公斤或起飛重量大於7公斤，並且配備有紅外相機/多光譜相機等相關功能的產品出口可能也將受到影響。