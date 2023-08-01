路透社報導，烏克蘭東北的哈爾科夫警察局長季莫什科（Volodymyr Tymoshko）表示，俄方兩次夜襲，一次目標針對學院校區，另一次鎖定市中心。
季莫什科告訴烏克蘭公共廣播公司Suspilne說，襲擊發生時，學院大樓所幸空無一人，而市中心有一人受傷。
社群媒體上發布的影片顯示，一座建築物的頂部起火，濃煙滾滾。Suspilne指出這座學院建築有一半被毀。
路透社無法立即核實此次攻擊，也無法確定影片中的事故地點。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120801
烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）官員今天表示，俄羅斯無人機襲擊市內人口稠密地區，造成一人受傷；其中另一架摧毀一所院校的兩層樓宿舍。
路透社報導，烏克蘭東北的哈爾科夫警察局長季莫什科（Volodymyr Tymoshko）表示，俄方兩次夜襲，一次目標針對學院校區，另一次鎖定市中心。
季莫什科告訴烏克蘭公共廣播公司Suspilne說，襲擊發生時，學院大樓所幸空無一人，而市中心有一人受傷。
社群媒體上發布的影片顯示，一座建築物的頂部起火，濃煙滾滾。Suspilne指出這座學院建築有一半被毀。
路透社無法立即核實此次攻擊，也無法確定影片中的事故地點。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120801
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