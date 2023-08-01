沙烏地阿拉伯計劃主辦有關俄烏戰爭的會議，克里姆林宮今天表示，必須更深入了解這場會議的召開目的，但烏克蘭直截了當地表明不歡迎俄羅斯出席。

「華爾街日報」29日率先披露，沙烏地阿拉伯將邀請西方國家、烏克蘭和主要開發中國家參加會議，聚焦討論烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出的和平計畫。

華爾街日報指出，烏克蘭和西方國家希望藉由這次會談，爭取到國際社會支持有利於烏克蘭的和平條款。

當被問到華爾街日報的報導時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「當然，俄羅斯會關注這場會議。我們必須知道設定的目標，和將要討論的內容。任何能促進和平解決（現況）的嘗試，都值得積極地去評估。」

然而，培斯科夫也重申俄羅斯的立場，也就是莫斯科目前沒有理由與基輔進行和談。

路透社報導，他在和記者通電時說：「在集體西方與俄羅斯對抗的這場戰爭中，只要和平被專門用來當作工具使用，基輔政權便不想要、也不能想要和平。」

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，如果俄羅斯、烏克蘭兩國的代表都在場，那他願意與會。

他在墨西哥市告訴記者說：「如果烏克蘭和俄羅斯雙方都同意尋求實現和平的解決方案，我們就會參加。我們不希望俄烏戰爭繼續下去，這非常不理性。」

澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）說：「如果西方、東方、南方與北方根據這個形式，致力於更新全球安全體系，烏克蘭將感到無比高興。」

但葉爾馬克在通訊軟體Telegram上又寫道，「這是維護國際權利與聯合國法規的負責任國家組成的論壇。這是為什麼俄羅斯不會出席」，並附上墨西哥總統發言的新聞。

澤倫斯基今年早些時候提出的計畫，要求俄羅斯部隊全面撤軍，並恢復烏克蘭的後蘇聯時代邊界。他拒絕任何有關停火的想法，因為那將讓俄國保有目前控制的近1/5烏克蘭領土，並讓俄軍在戰爭開打17個月後，有時間能重新集結。