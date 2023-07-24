此外還有許多豐富主題展示，包含「環境永續」綠色金融行動節能減碳主要措施、綠色採購及供應商永續發展政策等成果；「社會永續」涵蓋期交所自104年起邀請周邊金融機構辦理之「金融有愛-食(實)物銀行」聯合捐贈活動，採購物資將愛心對準弱勢缺口，8年來累計捐贈金額已突破4億1200萬元。其他公益活動還包含醫療長照、學生教育、偏鄉關懷及協助弱勢「終生照護」等社會關懷作為；於「良好公司治理」則有期交所與期貨業者之企業社會責任報告書、對期貨商發布之公司治理守則等項目。

同時，期交所因應全球永續投資發展趨勢，於109年6月推出「FTSE4GOOD 臺灣指數公司臺灣永續指數期貨」，以臺灣永續指數為標的，為國內首檔結合 ESG與財務指標(ROE)篩選的投資型ESG指標。臺灣永續指數期貨表彰臺灣符合ESG標準之上市公司績效，且編製方式符合 IOSCO Principles，具國際公信力，更能吸引國內外永續投資之機構投資人共同參與，可提供永續投資交易人更多交易管道。