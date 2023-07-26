自去年7月28日永豐金控宣布企業願景及文化價值觀之後，全球永豐人十分積極熱情地參與金控主辦的各種願景與文化相關推廣活動，從各單位文化牆的佈置到年末董總到各單位送暖的耶誕跑趴活動，在推廣企業願景及文化價值觀之餘，也打造獨樹一格的職場體驗，使永豐願景及文化活動話題持續發燒。

今年開始永豐企業願景與文化推廣活動主客易位，將由各子公司業務區的20位文化督導主管及253位文化大使分為21小組文化小組，由各組負責規劃與執行單位地方自主的文化活動，讓各區同仁參與屬於在地的文化活動，身體力行願景及文化活動的同時，讓核心價值觀「樂學好開新」與日常業務結合，潛移默化成為永豐人的DNA。

於日前舉辦文化推廣活動期中交流大會，透過交流會，21組文化小組互相分享、互相學習每一區的文化活動執行規劃及成效，同時營造組織正向交流的人際氛圍，活動參與對象涵蓋範圍十分廣泛，不單只對員工及客戶，也包含同仁眷屬、社會弱勢團體及社會ESG等議題，與世界產生連結，期望各區未來的文化推廣活動的規劃及執行，將有更好的產出，而在規畫及舉辦願景文化活動的同時，也身體力行永豐五大核心價值觀「樂學好開新」，並以行動，與社會一起翻轉金融，共創美好生活！

在交流會的尾聲，由永豐金控總經理朱士廷頒發由各組互相投票選出的最佳文化推廣組別，以公開表揚的方式，激勵各組文化小組的團隊士氣。文化推動是長期與持續的工作，希望永豐在邁向百年里程碑之際，透過文化支持企業走得更遠，也讓永豐人了解文化對於企業及個人的影響及重要性，同時也讓客戶能夠感受到永豐企業文化的傳遞，共同實現永豐的願景，讓永豐持續成長茁壯，共創美好生活，togethera better life。