新竹縣府重視客家文化薪傳及偏鄉孩童的暑假娛樂活動，社會處因此推出台3線兒童客庄薪傳營，結合沙坑社區發展協會，規畫客家戲偶操偶體驗、傳統客家美食製作、走訪百年廟宇祠堂等課程，讓孩子在娛樂中認識客庄文化與社區特色，同時鼓勵孩子自帶環保杯，以飲水機替代瓶裝水，透過減塑行動認識永續生活。

為了讓偏鄉孩子們度過充實的暑假，新竹縣政府社會處1日成立揭牌的橫山鄉兒少服務據點橫山鄉沙坑社區活動中心，舉辦為期7天的台3線兒童客庄薪傳營。縣長楊文科表示，課程不僅促進偏鄉的孩子接觸與享受優質的娛樂休閒活動，更能從沉浸學習的過程中，讓孩子藉由認識客家文化，找到對土地、文化與社區的認同。

社會處表示，為了提倡永續社區精神，社會處參考聯合國永續發展指標SDGs，設計系列精采的社區文化體驗課程。此次的薪傳營結合沙坑社區發展協會，規畫課程包含古早童玩捏麵人、體驗竹槍的製作，及讓孩童沉浸於客家戲曲、客家戲偶操偶體驗，學習傳統客家美食製作擂茶、打粢耙、認識客庄辦桌文化，並將走訪百年廟宇祠堂三元宮及二禮堂，認識先民信仰與祭祀文化，共有33名小學中高年級到國1學生參加。

營隊同時推動減塑，除了鼓勵孩子自帶環保杯，以飲水機替代瓶裝水，營隊期間將全程使用環保餐具，透過減塑行動，讓孩子們從小認識永續生活的重要性。