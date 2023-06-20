台灣自來水公司配合公路總局辦理「竹山所配合台3線226K~227K排水改善管線遷移工程」，將進行管徑1350公釐送水幹管新舊管線停水改接施工，台水公司20日公布，施工範圍竹山鎮1萬4542戶28日上午9時起停水36小時，另有1636戶降壓，請受影響地區民眾提前儲水、關抽水機。

竹山鎮1萬4542戶（藍色區域）28日上午9時起停水36小時，另有1636戶（綠色區域）降壓供水。（台水公司提供／楊靜茹南投傳真）

台水公司指出，28日上午9時至29日下午9時停水降壓36小時，停水範圍包含消防訓練中心、中和里、中崎里、德興里、竹圍里、竹山里、中山里、中正里、桂林里、雲林里、硘磘里、延和里、延祥里、延正里、鯉魚里（鯉魚國小以北）、福興里、下坪里；降壓區域延山里、延平里、山崇里。估計這次停水戶數共1萬4542戶、水壓降低戶數1636戶，除停水、降壓區域，其餘地區正常供水。

台水公司指出，28日上午9時至29日下午9時，竹山鎮19個里停水降壓36小時，藍色為停水地區，綠色為減壓供水區。（台水公司提供／楊靜茹南投傳真）

台水公司提醒，這次工程影響供水時間長達36小時，建議民眾停水前記得儲水備用，停水期間關閉抽水機電源，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，停水期間需將總表前制水閥關閉，避免可能發生虹吸污染，恢復供水後應將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水。