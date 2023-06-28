苗栗縣大湖鄉台3線上新設「幸福平安」造景藝術小口瓶，是由苗栗縣陶藝名家李仁耀創作。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉台3線上新設「幸福平安」造景藝術小口瓶，原作是由苗栗縣陶藝名家李仁耀創作。（李仁耀提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉台3線上新設「幸福平安」造景藝術小口瓶，28日舉行揭幕儀式。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉台3線上新設「幸福平安」造景藝術小口瓶，28日舉行揭幕儀式，苗栗縣政府文觀局長林彥甫到場致意。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉台3線上新設「幸福平安」造景藝術小口瓶，28日舉行揭幕儀式，大湖鄉長黃惠琴到場致意。（謝明俊攝）

同為扶輪社友的苗栗縣陶藝大師李仁耀，長年投注在小口瓶的創作上，出身大湖鄉大寮村的李仁耀為了能提昇故鄉能見度，結合扶輪社友力量，以個人新作「幸福平安」小口瓶翻鑄成銅製造景藝術品，設在大寮村台3線上，映照著後方美麗馬拉邦山影，希望成為大湖鄉另一個打卡地標，28日舉行揭幕儀式，苗栗縣政府文觀局長林彥甫及大湖鄉長黃惠琴到場，期望大家來大湖遊玩都能幸福平安。

出身自大湖鄉的李仁耀，年輕時就投入陶藝創作世界，曾任苗栗縣陶藝協會理事長，陶藝創作作品無數，最為人所熟知的陶藝創作品就屬小口瓶，以手拉肧作出難度最高的小口瓶，內徑最小只有0.01公分，只容髮絲通過，李仁耀並曾出任苗栗聯合大學工業設計系兼任助理教授，並榮獲第49屆中華民國十大傑出青年藝術文化獎，目前正在台灣大學電機訊學院資訊網路與多媒體研究所博士班進修。

李仁耀年少時，大湖尚未引進草莓栽種，當地農民多以種稻或是栽種桂竹、水果等維生，當年的李仁耀協助父親砍伐桂竹，並要將竹材搬運到山下台3線路旁等候載運，昔日勞動工作的點點滴滴，都深刻印在腦海中。因此，李仁耀在出任扶輪社友後，發動社友們一同投入地方創生服務計畫，決定以李仁耀所創作的小口瓶為範本，翻模成大型銅鑄作品，捐贈給大湖鄉作為台3線裝置藝術作品之一，讓遊客途經大湖鄉台3線時，多一個打卡的景點。

28日上午，包括大湖鄉長黃惠琴、大湖鄉代會主席謝見德、苗栗縣政府文觀局長林彥甫、前師範大學校長郭義雄等人到場觀禮，李仁耀表示，以小口瓶為主題，意寓著「幸福平安」，期望所有遊客都能來大湖遊玩共享幸福平安。