新北市永和大陳社區都更案單元6已於上月30日啟動都市更新計畫書圖公開展覽，未來預計興建3棟地上35至36層及地下6層的新大樓，當地居民共有30天時間可以前往了解未來規畫以及分配權益，後續將在7月10日舉辦公聽會，民眾有任何意見都可提出，與市府及實施團隊進行雙向交流。

新北城鄉局長黃國峰表示，市府持續監督永和大陳社區公辦都更加速推動，除了單元2已完工入住，以及正在辦理公展的單元6之外，單元5、7將在9月邀請居民參加自辦公聽會；由新北住都中心推動的單元3也預計在年底前發布、單元1及單元4也會完成招商。

為了打造優質生活環境，大陳都更案各單位都搭配新北都更政策設置多元設施，包含市場、托老中心、幼兒園、活動中心以及社會住宅，以提升居住生活機能，增進居民落地生根的意願。

黃國峰補充，市府為了提升民眾居住安全，積極推動老舊地區大面積公辦都更，也從2019年起推動多元都更政策，至今核准高達859案，未來除了大陳社區外，也會持續推動和頂溪捷運站周邊及板橋浮洲再發展區等區域的大面積公辦都更，期盼藉由大陳社區的成功經驗及分期分區開發方式，以點、線、面逐步翻轉新北、改善市容及公共安全。