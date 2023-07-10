新北市推動淨零的行動方案，預計2030年由公有建築率先達到碳中和，逐步落實國家2050淨零碳的願景。（新北市工務局提供）

落實淨零碳建築，推動建築物全生命周期碳排管理，新北市工務局今舉辦「新北淨零、市在BIM行」研討會中，新北市副市長朱惕之主持宣示，新北市2026年全面揭露建築碳排發展目標，率先提出結合建築資訊模型的碳排量評估技術，落實市長侯友宜上任以來積極打造新北成為宜居低碳城市的目標！

朱惕之致詞強調，市府提供新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書的作為，包含第二行政中心等重要建設在內的建築能效管理，以及新北市推動淨零的行動方案，預計2030年由公有建築率先達到碳中和，逐步落實國家2050淨零碳的願景。

工務局在會中說明碳排計算技術發展，利用新北市建置的建築資訊模型BIM（Building information modeling）為核心，連結內政部建築研究所的建築構建碳足跡資料庫，即可自動計算建築物的總蘊含碳排量，協助建築師在設計開始就能同步檢核設計方案的碳排量，同時可配合內政部建研所將推動的低碳建築評估與認證制度（LEBR），達到營建減碳的發展方向。

工務局長祝惠美表示，針對導入BIM預先評估建築物碳排量的技術創新，市府今年將完成BIM的蘊含碳排評估樣版的建立，2024年納入公共工程契約規範，是全國地方政府建築減碳的創舉；緊接著在2025年鼓勵民間私人建案採用BIM樣版檔進行蘊含碳排評估，預期在2026年建立建築物公開資料庫，全面實施碳排揭露，並逐年滾動檢討推動方式與期程。

今日研討會，台大BIM中心教授謝尚賢、成大教授林憲德與蔡耀賢教授等近300名產官學界人士出席與會。