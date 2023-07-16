國際知名建築師隈研吾準備了「聯聚中維大廈 Kuma Tower」模型，贈送給聯聚建設董事長江韋侖。(林欣儀攝)

聯聚16日聯聚建設16日舉辦「與談會」，邀隈研吾分享建築的心路歷程。(林欣儀攝)

聯聚建設攜手國際知名建築師隈研吾，將於今年下半年推出豪辦作品「聯聚中維大廈 Kuma Tower」，為新案造勢，聯聚16日舉辦「與談會」，邀隈研吾分享建築的心路歷程，他表示，「聯聚中維大廈 Kuma Tower」將是作品中最高的大樓，重點是以人為出發、融入地方，盼建築帶給大家幸福感。

聯聚與隈研吾聯手盼打造台中新地標，「聯聚中維大廈 Kuma Tower」規畫為42層高的頂級商辦，建築總高度208公尺，該案基地面積2380坪，其中有1500坪規畫為城市公園，隈研吾說，在此案設計上，團隊試圖將自然元素融入高層建築，以木頭層層堆疊包覆住整個量體，為建築創造出有韻律感並充滿自然紋理的立面。

隈研吾過去以獨樹一格的「負建築」理念受國際重視，他並擅長運用空氣、光線及水造出禪意氣息，包括東京奧運國立競技場主場館、根津美術館、村上春樹圖書館都是他的作品，但他說，設計不只是為了美觀，真正好的建築還要讓靠近它的人感到舒服、很幸福，希望未來中維大廈能給大家這樣的感覺。

隈研吾也強調，他的設計理念是以人為主，考量使用者的感覺；針對聯聚中維大廈，希望將對環境的融合、對綠色的追求自然呈現在這棟超高大樓，為了因地制宜，團隊花了許多時間去了解周邊景觀與環境，且光是設計低樓層商辦就花了許多時間，就是為了「接地氣」。

聯聚建設董事長江韋侖則說，期待隈研吾引入好的東西，從他過去建築手法中萃取出新的事物，讓聯聚中維大廈能做到盡善盡美，期待這棟建築不是百年、而是千年。