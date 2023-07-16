國際級建築大師隈研吾昨拜會台中市長盧秀燕，將與台灣九典聯合建築師事務所共同設計「台中巨蛋」的他說，對台中的印象是「這是個綠意盎然的城市」，希望建造讓民眾能盡情享受運動、競賽與表演的場館；盧秀燕表示，台中迫切需要大型場館，市府已獲議會通過提高巨蛋工程經費至99.98億，「務必要蓋成！」

隈研吾表示，台中巨蛋是隈研吾建築都市設計事務所在台灣第一個公共建築工程，他對台中的印象就是到處有公園、樹木很多，非常喜歡這個城市，也因此，團隊在設計台中巨蛋時就抱持著提供市民能盡情享受運動、競賽或表演活動的室內場館，也很感謝市府積極爭取追加預算、促成此計畫。

盧秀燕指出，隈研吾負責設計與興建東京奧運的主場館，他能協助設計台中巨蛋，是台中市民的光榮；巨蛋是市民最期待的重大建設之一，市府有強烈的決心興建巨蛋，期待台中巨蛋未來不但是市民生活、各項運動或表演的重要場域，也會成為台中地標。

建設局長陳大田表示，隈研吾採用降低建築高度、融入運動綠廊紋理、降低都市視覺衝擊的設計手法設計台中巨蛋，並以「負建築」重新定義台中巨蛋的外貌，讓巨蛋不再只是典型的體育館，未來勢必成為台中最具代表性的運動場館。

建設局強調，台中巨蛋以天空迴廊連結運動軸線、淡化建築立面垂直語彙，將建築外殼分解為較小的元素以減輕厚重感，並創造具有遮陽與通風功能的立面系統，以自然素材打造符合人體尺度的室內環境，讓空間充滿溫潤感、加強光線通透性。