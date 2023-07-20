常在節目或網路上提供健康資訊的外科醫師江坤俊，近日被網友發現瘦身成功。江坤俊也證實，他確實減肥成功，成功之道在於「持之以恆」，主要為少吃、多動2大原則，在不飢餓情況下，他在10個月內瘦下11公斤的體重。

江坤俊在《江P醫件事》表示，他花了10個月的時間，大約瘦下10、11公斤。他坦言，在此之前嘗試過許多次減肥，但每次都以失敗告終，這次會成功，就是秉持著2大原則，且達到持之以恆的效果，也就是「少吃、多動」。

1. 少吃：飲食部分剛開始每餐只吃7分飽、三餐正常吃，且食物種類不限；一個月後不吃午餐，只吃早、晚兩餐，一樣吃7分飽。因為胃有伸縮性，當人進食量越來越少，胃也會愈變愈小，他至今漸進式減少至每餐只吃5分飽。

他提到，食物種類確實較少碰白飯，還是會吃全榖雜糧，澱粉雖然減量，「但並非完全不吃。」

至於不採坊間盛行的168斷食法，他表示，因為他不想讓自己空腹時間太長、以免傷胃；他吃早、晚餐，兩餐間格約12小時。

2. 運動：因江坤俊工作繁忙，無暇到健身房運動，因此他利用零碎時間運動，例如下班回家看電視時，一邊運動。他只有2種運動方式，首先是「改良版深蹲」，雙腿打開比肩膀略寬，雙手平舉，臀部往下坐，一天10次、一次8秒。另一則是「爬山式」，先將雙手雙腳撐在地板，背部打直，腳來回伸縮踏步，一次40下，休息後再繼續，一天至少做200下以上。

江坤俊表示，每個人適合的減肥方式都不同，有些人執行168很成功，但有些人做了一年，體重幾乎沒減少，因此找到適合自己的方式非常重要，且重點是要能持之以恆。