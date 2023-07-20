「明星搜包中」臨檢鼓鼓隨身包，竟發現神奇好人緣必備物！（影片/中時娛樂製）

從高中自組樂團，以獨立樂團出身的鼓鼓（呂思緯），正式出道十多年，但其實加上近期推出的《跳舞在米蘭》其實也才剛出三張專輯，他笑說「我跟其他同期的朋友（相較），是有點太晚起步。」過去樂團時期的音樂都是共同創作，單飛後的作品更做自己，剖開內心讓聽眾更直觀地了解自己內心，雖然有些赤裸，但他漸漸也享受與他人分享自身感受，透過歌曲與歌迷連結的感覺。

鼓鼓（呂思緯）今年推出第三張創作專輯《跳舞在米蘭》，並將於台北、高雄舉辦巡迴演唱會；dunhill功能性皮革外套15萬5000元、彈性羊毛長褲2萬4500元。（石智中攝）

從獨立樂團、MP魔幻力量到現在單飛，鼓鼓在音樂旅程上的身分多變，不論是樂手、詞曲製作人、製作人、唱跳歌手等，工作填滿自己的生活、也帶領他去過很多城市、國家，他笑說「我這輩子工作幾乎都跟自己融合在一起了。」但若遇到想放鬆、放空的時刻，鼓鼓則會透過運動、種植物、衝浪等活動舒壓，「當你專心做一件事情的時候，那個過程很療癒，所有的念頭都是為自己產生。」在疫情期間，他有了更多的時間沈澱、過著普通的生活半年後，「我就覺得好像可以換個方式做音樂，用我喜歡的音樂、表演來服務大家。」

鼓鼓（呂思緯）此次新專曲風多變，每首歌也分別講述不同主題，其中〈當我變成我們〉是寫給粉絲的情歌；dunhill工裝拼接外套 7萬3500元、棉質斜紋口袋長褲1萬2500元。（石智中攝）

鼓鼓（呂思緯）此次新專曲風多變，每首歌也分別講述不同主題，其中〈當我變成我們〉是寫給粉絲的情歌；dunhill工裝拼接外套 7萬3500元、棉質斜紋口袋長褲1萬2500元。（石智中攝）

上一張專輯《蟲洞》探討自己許多心理層面的議題，但此次《跳舞在米蘭》則更像是送給大眾的禮物，是一張適合所有人在任何時刻都能享受的一張專輯，「這次的專輯希望可以跟更多人溝通，希望能作為你生活的伴奏。」至於專輯名稱的原來他解釋，「華人社會比較低調、不好意思表達，但在追逐夢想的時候這種貪念蠻好的。」因此用米蘭這個容易讓人聯想到時尚的地點，傳達大眾在做快樂的是、好事時不要害羞、害怕，可以更勇敢地表達自己，例如工作很辛苦買個包犒賞自己。「可能會有人覺得拿新包像在炫耀，但我覺得這不是不好的事，不用覺得拍謝。」

dunhill 打火機拉鍊頭皮革夾克，13萬5000元。（dunhill 提供／林欣儀台北傳真）

dunhill harness手拿包，4萬5950元。（dunhill 提供／林欣儀台北傳真）

dunhill 經典樂福鞋，2萬7500元。（dunhill 提供／林欣儀台北傳真）

dunhill harness後背包，8萬1950元。（dunhill 提供／林欣儀台北傳真）

dunhill harness斜背郵差包，6萬950元。（dunhill 提供／林欣儀台北傳真）

談到時尚，他表示自己其實是個喜歡逛街的人，喜歡觀察櫥窗內、街上路人的穿搭，「其實穿搭這件事，並不是價格高就好看，但高端、高單價的單品可以穿的很久。」經過多年的常識、試錯，讓他十分了解自己的身材優勢、適合的風格，「以前可能會比較喜歡亂搭配，但現在就會覺得不一定要當最鮮豔的，但可以當最特別的。」因此在服裝的版型、面料、設計上也會特別看重，此次它特別喜歡功能性皮革外套的那套造型，他透露第一眼就被外套的版型吸引，材質與顏色也與平時自己的服裝風格很相近。不過，除經典、帥氣的服裝之外，其實他也經常選穿女性單品來進行搭配，撞出更多不一樣的風格，近期鼓鼓將在8月6日、10月28日分別在台北、高雄將舉辦巡迴演唱會，演唱會上會有什麼樣的造型與驚喜，就請粉絲拭目以待囉！