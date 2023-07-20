「明星搜包中」臨檢鼓鼓隨身包，竟發現神奇好人緣必備物！（影片/中時娛樂製）

從高中自組樂團，以獨立樂團出身的鼓鼓（呂思緯），正式出道十多年，但其實加上近期推出的《跳舞在米蘭》其實也才剛出三張專輯，他笑說「我跟其他同期的朋友（相較），是有點太晚起步。」過去樂團時期的音樂都是共同創作，單飛後的作品更做自己，剖開內心讓聽眾更直觀地了解自己內心，雖然有些赤裸，但他漸漸也享受與他人分享自身感受，透過歌曲與歌迷連結的感覺。

鼓鼓（呂思緯）今年推出第三張創作專輯《跳舞在米蘭》，並將於台北、高雄舉辦巡迴演唱會；dunhill功能性皮革外套15萬5000元、彈性羊毛長褲2萬4500元。（石智中攝）
鼓鼓（呂思緯）今年推出第三張創作專輯《跳舞在米蘭》，並將於台北、高雄舉辦巡迴演唱會；dunhill功能性皮革外套15萬5000元、彈性羊毛長褲2萬4500元。（石智中攝）

從獨立樂團、MP魔幻力量到現在單飛，鼓鼓在音樂旅程上的身分多變，不論是樂手、詞曲製作人、製作人、唱跳歌手等，工作填滿自己的生活、也帶領他去過很多城市、國家，他笑說「我這輩子工作幾乎都跟自己融合在一起了。」但若遇到想放鬆、放空的時刻，鼓鼓則會透過運動、種植物、衝浪等活動舒壓，「當你專心做一件事情的時候，那個過程很療癒，所有的念頭都是為自己產生。」在疫情期間，他有了更多的時間沈澱、過著普通的生活半年後，「我就覺得好像可以換個方式做音樂，用我喜歡的音樂、表演來服務大家。」

鼓鼓（呂思緯）此次新專曲風多變，每首歌也分別講述不同主題，其中〈當我變成我們〉是寫給粉絲的情歌；dunhill工裝拼接外套 7萬3500元、棉質斜紋口袋長褲1萬2500元。（石智中攝）
鼓鼓（呂思緯）此次新專曲風多變，每首歌也分別講述不同主題，其中〈當我變成我們〉是寫給粉絲的情歌；dunhill工裝拼接外套 7萬3500元、棉質斜紋口袋長褲1萬2500元。（石智中攝）

鼓鼓（呂思緯）此次新專曲風多變，每首歌也分別講述不同主題，其中〈當我變成我們〉是寫給粉絲的情歌；dunhill工裝拼接外套 7萬3500元、棉質斜紋口袋長褲1萬2500元。（石智中攝）
鼓鼓（呂思緯）此次新專曲風多變，每首歌也分別講述不同主題，其中〈當我變成我們〉是寫給粉絲的情歌；dunhill工裝拼接外套 7萬3500元、棉質斜紋口袋長褲1萬2500元。（石智中攝）

上一張專輯《蟲洞》探討自己許多心理層面的議題，但此次《跳舞在米蘭》則更像是送給大眾的禮物，是一張適合所有人在任何時刻都能享受的一張專輯，「這次的專輯希望可以跟更多人溝通，希望能作為你生活的伴奏。」至於專輯名稱的原來他解釋，「華人社會比較低調、不好意思表達，但在追逐夢想的時候這種貪念蠻好的。」因此用米蘭這個容易讓人聯想到時尚的地點，傳達大眾在做快樂的是、好事時不要害羞、害怕，可以更勇敢地表達自己，例如工作很辛苦買個包犒賞自己。「可能會有人覺得拿新包像在炫耀，但我覺得這不是不好的事，不用覺得拍謝。」

dunhill 打火機拉鍊頭皮革夾克，13萬5000元。（dunhill 提供／林欣儀台北傳真）
dunhill 打火機拉鍊頭皮革夾克，13萬5000元。（dunhill 提供／林欣儀台北傳真）
dunhill harness手拿包，4萬5950元。（dunhill 提供／林欣儀台北傳真）
dunhill harness手拿包，4萬5950元。（dunhill 提供／林欣儀台北傳真）
dunhill 經典樂福鞋，2萬7500元。（dunhill 提供／林欣儀台北傳真）
dunhill 經典樂福鞋，2萬7500元。（dunhill 提供／林欣儀台北傳真）
dunhill harness後背包，8萬1950元。（dunhill 提供／林欣儀台北傳真）
dunhill harness後背包，8萬1950元。（dunhill 提供／林欣儀台北傳真）
dunhill harness斜背郵差包，6萬950元。（dunhill 提供／林欣儀台北傳真）
dunhill harness斜背郵差包，6萬950元。（dunhill 提供／林欣儀台北傳真）

談到時尚，他表示自己其實是個喜歡逛街的人，喜歡觀察櫥窗內、街上路人的穿搭，「其實穿搭這件事，並不是價格高就好看，但高端、高單價的單品可以穿的很久。」經過多年的常識、試錯，讓他十分了解自己的身材優勢、適合的風格，「以前可能會比較喜歡亂搭配，但現在就會覺得不一定要當最鮮豔的，但可以當最特別的。」因此在服裝的版型、面料、設計上也會特別看重，此次它特別喜歡功能性皮革外套的那套造型，他透露第一眼就被外套的版型吸引，材質與顏色也與平時自己的服裝風格很相近。不過，除經典、帥氣的服裝之外，其實他也經常選穿女性單品來進行搭配，撞出更多不一樣的風格，近期鼓鼓將在8月6日、10月28日分別在台北、高雄將舉辦巡迴演唱會，演唱會上會有什麼樣的造型與驚喜，就請粉絲拭目以待囉！

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#鼓鼓 #呂思緯 #時尚 #音樂人 #穿搭