英國女演員Vanessa Kirby 於MET Gala身穿Chloe「Brise」原版禮服。（Chloe提供／黃唯淯台北傳真）

1983年春夏系列「Angkor」洋裝連結洋裝上下截的小提琴造型刺繡，以17世紀義大利製琴師Nicola Amati製作的小提琴為啟發。（Chloe提供／黃唯淯台北傳真）

1983年秋冬系列「Brise」洋裝也是源自生活中的靈感，繞脖設計的洋裝，背面精緻奢華的放射狀刺繡設計靈感源自蓮蓬頭，從上而下散射水柱，也有女性馬尾之美。（Chloe提供／黃唯淯台北傳真）

Chloe於微風南山舉行的Karl Lagerfeld特展。（Chloe提供／黃唯淯台北傳真）

2012年，卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）受邀前往巴黎東京宮參觀Chloe第一個品牌回顧展時，幽默說出他對品牌創辦人Gaby Aghion的想法。「她很有趣。我一直都記得她，趾高氣揚的模樣。」Karl的時尚毒舌在圈內人盡皆知，但實情是他的毒舌有時也隱藏著背後的善意、與情懷。1952年，Chloe創辦人Gaby Aghion以6件小洋裝成立的Chloe品牌，很快吸引到Karl Lagerfeld的注意，雙方的正式合作始於1964年，爾後於1984年各自分道揚鑣。而這20年合作無間留下的服飾，可說濃縮近代服裝歷史，並成為一部值得大書特書的時尚經典。如1983年發表的Angkor洋裝，是以17世紀義大利製琴師Nicola Amati的小提琴為設計靈感，Nicola設計的小提琴有著優美的音色表現與仿女性身體的線條美感，奇美博物館至今還藏有一把Nicola早期之作。而這件洋裝作品也在時隔40年後，以全新身段與世人見面。美國女演員奧莉薇亞魏爾德（Olivia Wilde）穿著由Chloe前創意總監Gabriela Hearst打造，布料特意選擇由warehouse中翻出的過剩絲綢，除了是一種「以古創新」的想法，也符合Gabriela的永續願景。此套復刻禮服現身美國《Vogue》舉辦的「Karl Lagerfeld：A Line of Beauty」開幕暨募款晚宴（The MET Gala），成為當時晚宴上的討論焦點；同時現身的還有凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）穿著復刻1983年由老佛爺Karl所設計的Brise洋裝，背部散射的刺繡設計像極了水柱，也像女人的馬尾造型，充滿美感與時代意義。

Chloe「Karl Lagerfeld典藏系列特展」將於即日起至7月23日止，於台北微風南山Chloe專門店免費參觀，民眾可透過新舊交織的服裝作品裡，理解Karl Lagerfeld這本時尚字典，與Chloe獨特的時尚哲學思想。