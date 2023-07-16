「台灣第一名媛」孫芸芸因一對兒女在澳洲讀書，她也不時飛往澳洲陪孩子，人在澳洲的孫芸芸，日前就曬出穿搭照，她以黑色背心、灰色短裙入鏡，但澳洲現在已經是冬季，她的穿搭不免有些「清涼」，發文討拍：「有點冷」，還釣出女兒Trinity一針見血留言。

人在澳洲的孫芸芸曬出穿搭照，她頂著氣質包頭、身穿短版黑色背心、灰色短裙入鏡，香肩、蠻腰、一雙纖細手臂和細長美腿全都露，好身材超不科學，完全看不出已45歲，但澳洲現在已經是冬季，她的穿搭不免有些「清涼」，還發文討拍：「有點冷」，結果竟釣出女兒Trinity一針見血留言：「Wear ur jacket ah」（穿上你的外套啊），孫芸芸尷尬回應：「有啦」，母女互動逗趣。

孫芸芸發文吸引台裔美籍時尚部落客陳尚婷誇：「這位小姐腿也太美吧」、前主播郭惠妮留言：「開始冬天啦！我上週末回來就覺得開始冷了」，網友也紛紛大讚：「超美年輕大長腿」、「腿好瘦！」、「這麼火辣身材看得都火了」。

孫芸芸為了陪伴一對孩子，她也在當地入手有無敵海景的豪宅，屋裡不只有落地窗、旋轉樓梯，還有絕佳採光，孫芸芸把家裡佈置得簡約又不失高雅，生活宛如置身在時尚大片的場景中。