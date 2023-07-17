藝人宥勝遭爆料對多名女性工作人員做出性騷舉動，即使公開道歉仍難以止血，之後更接著透露老婆曾隱忍他有不倫關係兩年，因此除性騷之外更被冠上外遇的罪名，愛妻人設一夕崩塌令外界相當震驚。神隱多日的他，日前被直擊帶著全家人現身澳洲旅遊，心情似乎不錯。對此，宥勝老婆17日更新限動，透露已經回台灣了。

宥勝被爆出性騷後神隱多時，日前被直擊帶著全家人現身澳洲，老婆慈惠越洋回應：「這是之前就規劃好的行程，帶孩子們過暑假，下周回家。」她知道這個時機點出國可能會給人不好的感覺，「但我不想讓孩子因為大人的錯而被迫只能躲起來。我只是個捨不得孩子的媽媽。」

宥勝出道前曾在澳洲度假打工長住過一段時間，去年底還帶老婆慈惠到澳洲開露營車旅行，外傳他已計畫全家移民澳洲。對此，慈惠坦言，去年底她和宥勝去澳洲玩時有考慮過，但目前狀況不一樣，一切未定。

宥勝老婆慈惠曬出照片透露全家人回台灣了。(圖/中時資料照)

宥勝老婆慈惠也於17日在限動放上一張機翼照，配上文字「回家」並加上愛心符號，接著另一張照片充滿綠意的家，並附上文字「迎接我們的是晴朗的天空，與狂野的植物」，還加上笑哭表情符號。

事實上，宥勝先前被揭發惡行曝光後，在臉書發文道歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常、非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。」他的老婆慈惠也發文：「該道歉的人好多，想感謝的人更多。」提到身上有很多責任，也會努力扛好這些責任。

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