周四美元對歐元和日圓仍能維持強勢，對澳元卻吃癟。澳元對美元升幅一度多達1.1％，最後收漲0.95％，來到兌0.6835美元。

澳洲統計局20日公布，6月淨就業人口較5月增加3.26萬，增幅雖不如5月的7.66萬，但遠遠超出預估的月增1.5萬，增幅連續二個月打敗市場預期。

6月失業率經季調後，與5月持平停留在3.5％，仍是近50年低點，分析師原本預估會升至3.6％。

6月就業人口比維持在64.5％的歷史高點。勞動參與率從5月的歷史峰點下滑0.1個百分點，微降到66.8％。

RBA預計8月1日召開例會，市場預期升息的機率，從就業報告出爐前的35％攀高到42％。利率高點的預測，也自4.35％升至4.42％。

RBA啟動升息循環後的14個月內，就將基準利率拉高400個基點，觸抵4.1％的11年高點。但就業市場依舊強勁，意味仍須持續緊縮貨幣拉低通膨，打臉外界對RBA將放緩升息的揣測。

準備接替現任總裁洛威、成為澳洲央行首位女總裁的布洛克（ Michele Bullock）曾表示，欲抑制通膨，失業率須升到4.5％左右。

IG市場分析師席卡摩爾（Tony Sycamore）指出，就業數據火熱，讓RBA對勞動市場吃緊與通膨頑強更添不安。

但凱投宏觀經濟學家提利安特（Marcel Thieliant）在澳洲最新就業數據公布後，仍堅持自己的預測，他認為在這波緊縮循環中，RBA至少還須2度升息，每次升1碼。

市場預期美國聯準會在本月最後一次升息後結束緊縮循環，歐洲央行再升息2次的機率下滑，英國央行在通膨意外降溫後紓解升息壓力。