中國大陸經歷3年疫情嚴格封控後，就業和經濟壓力逐漸顯現。最新調查顯示，大陸青年失業率高達21.3％，再創下歷史新高。但陸媒引述北京大學副教授張丹丹研究指出，若將約1600萬名躺平、啃老等不工作者均視為失業，大陸青年失業最多可達2230萬人，那麼今年3月大陸青年實際失業率最高上看46.5%，遠高於官方公布的19.7%。

大陸國家統計局公布，大陸6月全國城鎮調查失業率為5.2％，與上月持平；其中16至24歲勞動力調查失業率為21.3％，主要勞動年齡群體25至59歲人群調查失業率為4.1％。在5月，16至24歲、25至59歲失業率分別為20.8％、4.1％。

財新網一篇名為「可能被低估的青年失業率」的文章雖為付費內容，但近日部分內文和截圖在網路上迅速流傳，引發外界關注。

文章指出，長期來看，大陸青年高失業率問題首先應歸因於2020年以來持續3年的新冠疫情，對消費、企業營商環境乃至經濟整體活力具有持續性影響，致使經濟增長加速換擋，具體而言，GDP同比增速較疫情前下降了2.4個百分點。

文章說，北大副教授張丹丹的研究團隊從長三角的人力招募平台發現，2022年底的疫情對蘇州、昆山等地的製造業帶來嚴重打擊。直到疫情過去的今年3月，就業人數也只恢復到疫情前的2/3。由於青年是製造業中的就業骨幹，因此衝擊更大。

據大陸國家統計局3月數據，全國城鎮的16至24歲人口共約9600萬人。勞動人口占1/3即3200萬人，但其中630萬人被列為失業；其餘2/3即6400萬人為非勞動人口，其中4800萬人為在校生，剩下1600萬人為大多選擇「躺平」、「啃老」而不工作的非在校生。

若將上述1600萬名非勞動人口全數視為失業狀態，那麼中國失業的16至24青年人最多可達2230萬人；以非在校生人數總和4800萬人為分母，那麼今年3月中國青年失業率的最大值即達46.5%，遠高於當月官方公布的19.7%。

文章稱，合理疏導大學畢業生降低就業及薪酬預期，「先就業再擇業」，同時「加快經濟復甦」，可能是解決當下中國青年人失業的出路。