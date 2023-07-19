媒體報導部分旅宿業者反映缺工找不到人，也有其他服務業業者表示，只要有求職履歷來，幾乎來了就用，勞動部勞動力發展署表示，「疫後改善缺工擴大就業方案」，已陸續將旅宿業、餐飲業及航空站地勤業納入專案服務，積極媒合國人就業，已推介1272人供業者選任，但業者僅同意僱用80人、僱用率6.3％，並無媒體報導所稱缺工沒人、來了就用情形。

發展署表示，經瞭解，未經錄取的求職者中，約有37％表示未曾接獲業者面試通知。雇主則表示，未錄取主要原因為體能健康條件不合（22.98％）及已錄用額滿（15.73％）。勞動部呼籲業者，對於有意願從事缺工工作的求職者，建議應適度提高薪資，放寬錄用門檻，並加快面試流程，才能真正改善缺工問題。

勞動部表示，「疫後改善缺工擴大就業方案」，結合跨部會資源分別從勞工端及雇主端給予協助，積極改善產業缺工問題。勞工端部分，針對符合一定薪資要求的「專案職缺」，勞動部擴大專案就業獎勵，經推介就業的失業勞工每人每月最高發給就業獎勵金1.3萬元，鼓勵失業勞工投入缺工行業；雇主端部分，則由產業中央目的事業主管機關配合專案推動，同步提出產業輔導措施，如觀光局補助雇主新聘僱房務清潔人員，經濟部提供業者導入智能點餐、雲端訂位輔導措施等，以引導事業單位優化薪資及職場環境，提高勞工受僱及留任意願。

至於服務業是否開放移工，勞動部表示，將視改善缺工相關方案推動情形，盤點並優先媒合國內勞工就業，缺工產業業者配合參加改善缺工方案後，若仍有缺額，將跨部會審慎評估服務業移工政策。