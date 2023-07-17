為穩定中高齡者就業需求，勞動部推動「職務再設計」等方向提供協助，年近50歲的「阿華」因在工廠長期勞動、彎腰，導致腰背遭受損傷，所幸經中彰投分署運用關鍵指標法KIM評估工具，協助她改變工作動線、方法，讓「阿華」不再感覺腰卡卡，工作效率也提升。

從事機械操作相關工作已15年的阿華，因為必須同時操作3部機台，且工作時必須不斷彎腰拿取鐵塊物料，導致她的腰背損傷，長期飽受腰痠背痛之苦，甚至一度萌生辭掉工作的念頭。為了幫助阿華能繼續工作，該公司協助她申請「職務再設計」，並由中彰投分署採用關鍵指標法進行評估。

經了解阿華的情況，並透過專家指導，公司將加工物料底部使用棧板堆高、再搭配牙叉型台車搬運，讓阿華在工作時不需要重覆彎腰取料，節省許多力氣及彎腰的次數，讓腰部得以休息，工作效率也大大提升。中彰投分署指出，配合勞動部中高齡職務再設計的推動，中彰投分署已藉由該計畫服務453家廠商、共2096名中高齡員工受惠。

中彰投分署表示，在轄區內年滿45歲以上人口有超過200萬人、占整體人口數46.3％，中高齡因年紀增長，在工作中面臨諸多挑戰，其中又以肌肉骨骼負荷類工作問題多，藉由「職務再設計服務計畫」協助他們改善工作流程或方法，往往能達到不錯的效果。