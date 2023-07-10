中彰投分署服務人員向屆退官兵展示3D列印擴增實境教材。(中彰投分署提供)

為提升屆退國軍的職場就業優勢，提升他們技能水準，勞動部勞動力發展署中彰投分署運用最夯的虛擬實境科技，舉辦「112年屆退官兵權益說明會」，除提供符合國家重點產業的職訓相關課程，同時利用VR科技行動裝置讓官兵能虛擬導覽與學習，吸引許多人爭相體驗，場面熱絡。

在中彰投分署安排的「夢想載卡多」行動巡迴車前，許多屆退官兵戴上VR眼鏡，讓自己宛如置身全國最大的訓練場，進行360度身歷其境的深度導覽，同時搭配分署配置的平板進行3D列印機操作虛擬學習，展開沉浸式體驗，藉以了解職訓資源、開創個人職涯地圖。

「真的超酷！」黃姓軍官開心說，這是第一次嘗試體驗VR科技，覺得相當有趣，也發現過去未曾了解過的訓練場園區設備；因自己明年即將退伍，近日都積極為下一階段而努力，已決定參加中彰投分署水電技術工程班。另名陸軍女軍官從虛擬體驗中發掘興趣，決定參加虛擬操作3D列印的相關課程。

根據榮民服務處的統計資料，每年服役9年以下第二類官兵約占退伍人數8成，他們平均年齡僅25.8歲，中彰投分署指出，為協助這些屆退官兵解決缺乏專業技能導致轉銜困難的問題，特別開設「精密機械班」、「電腦輔助機械製圖與製造班」等智慧機械產業人才課程，盼幫助屆退官兵轉銜順利。