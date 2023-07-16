青年事務局以「山海會客」為主題，邀請民眾體驗新屋區海客文化，提前宣傳世界客家博覽會。（呂筱蟬攝）

為提前宣傳2023桃園世界客家博覽會，青年事務局以「山海會客」為主題舉辦活動，16日率領500位民眾造訪新屋沿岸，一起騎鐵馬、摸蛤及運石修築石滬進行闖關，體驗先民開墾的艱辛更了解新屋沿海獨特的海客文化。

青年局長侯佳齡說，新屋擁有珍貴海客歷史文化資產，舊時漁獲量及漁業產値表現不俗，更是全國唯一以客家庄為主體的漁業文化，其中最具代表性的就是牽罟及石滬文化。今日的活動就是讓參與民眾透過騎乘腳踏車的方式享受沿海夏日風情，同時帶領民眾認識桃園海線珍貴的歷史資產新屋海客文化。

她也說，活動除有騎鐵馬、摸蛤及運石闖關，另外融合「歕嘟」文化，「嘟」是指海螺號角之意，先民在進行牽罟的時候會吹海螺，第一聲響起的時候代表發現魚貨漁民來待命了，第二次的螺聲則代表收網，現場也由副市長蘇俊賓吹響海螺，一起體驗先民漁業文化。

蘇俊賓說，現場參與活動的大小朋友都是勇士，感謝大家在這麼熱的天氣奉獻青春與活力一起宣傳世客博，桃園約有90萬的客家人，且有全台唯一的海客，客家族群在海洋環境中傳承文化，在青年局、客家事務局與世客博辦公室中央支持之下，大家一起用有趣及文化體驗方式宣傳8月起跑的世客博，希望更多人關注桃園客家文化及好山好水，邀請更多人參與世客博盛會。

青年局將於8月11日至10月15日在世界客家博覽會主展館台灣館旁，以「後生共下飛」為主題打造客家青年地方創生展區。